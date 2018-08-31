Нижневартовск, Югра, 31 августа, 2018, 12:33 — ИА Регнум. В Нижневартовске на 2 сентября 2018 года запланирован митинг, где выступят жители города во спасение юношеской хоккейной команды «Филин». Поддержать вартовчан собираются хоккеисты из других городов Югры. Мероприятие обещает стать массовым.

(сс) LuckyLife11 Юный хоккеист

«Денег нет, но вы держитесь!»

Причиной протеста, фактически последней каплей накопившихся претензий родителей к руководству спортивной школы олимпийского резерва «Самотлор», стал отказ от поездки воспитанников на чемпионат России. Дети готовились, стремились, мечтали об этом событии годами, а им в ответ — «денег нет». Руководство школы сняло заявку на участие в всероссийском состязании, даже не посоветовавшись с родителями, которые готовы были приложить усилия в поиске спонсорских средств. С таким объяснением своего гнева обратились вартовчане к корреспонденту ИА REGNUM.

Одна из лидеров родительского протеста, Ольга Юрьева, тоже хоккеистка — вратарь вартовской женской команды. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она вылила родительскую боль. На поездку четырёх команд на чемпионат России необходимо было найти восемь миллионов рублей. Руководство школы олимпийского резерва «Самотлор» в мае заверило, мол, деньги найдутся.

«В августе дети вышли на тренировки, и выяснилось, что наших парней сняли с соревнований, так как нет денег на поездку. У нас даже не спросили. Родители всегда везде за всё платили. Школа не нашла спонсоров? Мы могли бы поискать. Но от нас скрыли сам факт снятия заявки. Все четыре команды! Мало того, в августе начались тренировки, а лёд элементарно не залит. Мальчишек отправили играть… в футбол. Дети 2004−2007 года рождения с пяти лет занимаются хоккеем, шли к мечте. А их отфутболили. До 31 августа можно было исправить ситуацию и заявить об участии в чемпионате. Но руководство спортшколы нас не услышало», — сетует Ольга Юрьева.

У юных хоккеистов Нижневартовска нет элементарных условий для занятий, жалуются родители. Единственный в городе крытый хоккейный корт, который принадлежит спортшколе, сдаётся в аренду. Юным спортсменам приходится заниматься в стеснённых условиях. Требуется зал с тренажёрами. Неплохо бы было получить отдельную ледовую арену, без ситуативных арендаторов, но этот вопрос муссируется не первый год в городских коридорах власти.

«У нас отличные дети. В хоккей приходят ежегодно по 100−150 ребятишек. Они не бесталанны: только подрастают в мастерстве — разбирают по другим клубам. В своей же школе они не могут заниматься. По 50−60 детей на хоккейном поле, друг на друге. Постоянная чехарда в тренерском составе. Она объяснима. Тренер по футболу получает 100 тыс. рублей, по хоккею — 30 тыс. рублей. По югорским мерками — это мизерные деньги. А «Самотлор» носит гордое название «школа олимпийского резерва».То есть тренеры должны быть высшей пробы. А у нас — что придётся. Нет также условий для учёбы. Дети пропускают из-за сборов занятия в школе. Они должны учиться в классе одном, командно, чтобы дружно пропущенные уроки нагонять. Но получается в разнобой, в разных школах, и в данном плане абсолютно не организованно. Причём, сдавая лёд в аренду, дирекция спортшколы предлагает родителям организовать НКО, чтобы спонсорские деньги были учтёнными. Что говорить? Из года в год нам обещают новую ледовую арену. Из года в год одна отговорка — денег нет. Понятно, что вартовчане хотят кататься на коньках. И сдача льда в аренду вполне объяснима. Но вы или поддерживаете свой хоккейный клуб и команду. Либо не морочьте нам голову, господа чиновники. Можно найти спонсоров, но никто их не ищет. Больше скажу, наша женская команда по хоккею ездит на тренировки из Нижневартовска в Излучинск. А школу спортивного резерва превращают в кружок», — сообщает лидер родительского протеста Ольга Юрьева.

Зато есть капитальный ремонт…

В мэрии Нижневартовска считают, что родители хоккеистов раздувают из мухи слона. В свою очередь начальник управления по физкультуре и спорту Нижневартовска Александр Федорус пояснил, что по 131-му закону организовать поездку на чемпионат России руководители спортшколы не могли. В полномочиях властей Нижневартовска оплата поездок на соревнования окружного уровня. Чемпионат России — это уровень бюджета ХМАО. Чтобы поехать за бюджетный счёт на соревнования всероссийского значения, юные спортсмены должны показать призовой результат. Юные хоккеисты «Самотлора» пока что плетутся в хвосте турнирных таблиц. Поэтому родители возили детей всегда за свой и спонсорский счёт. Что им мог пообещать директор школы Олег Евсин? Разве что поискать спонсоров. Ледовая арена не готова, по словам директора городского спортивного ведомства, из-за капитального ремонта всего здания.

«Что касается аренды арены, то прокат коньков у нас происходит с 20:00 до 22:00, в то время, когда дети по закону не должны заниматься. Все внебюджетные средства пошли на капитальный ремонт ледового дворца. С 3 сентября хоккеисты начнут заниматься, лёд будет готов. Что касается обиды «забрали мечту», то у ребят есть возможность показать отличный результат на окружных соревнованиях. На Россию они не тянут. И отмечу, что митинг родительский несанкционирован», — ответил корреспонденту ИА REGNUM Александр Федорус.

Закат хоккея в регионе?

Оппонентом властей Нижневартовска, в защиту юных хоккеистов ХК «Самотлор» выступил депутат городской думы Мегиона Сергей Голубцов. У него своя печальная история закрытия детско-юношеской спортшколы «Юность» по причине технического и санитарного состояния. Кроме того, ему, как директору спортшколы, вменяли низкие результаты воспитанников.

«Мы не попросили бюджетных средств. Спонсоры, родители скидывались — на этом и держались. И в ситуации с вартовской командой вижу аналогичную историю. Чиновники формально правы, тычут законами и документами, пеняют на низкие результаты, а родителей лишили возможности собственно оплатить поездку. У нас в мегионской школе занималось около тысячи ребят, более десяти хоккейных команд. Это на город в 50 тысяч населения! Осталось в спорте от силы сто. Это потеря нашего будущего», — поделился болью Сергей Голубцов.

Мегионский депутат подтвердил, что на митинг 2 сентября собираются приехать тренеры и хоккеисты со всей Югры.

«Хоккей гибнет в регионе. Нижневартовск — второй город, где целенаправленно уничтожают титульный для автономного округа вид спорта», — итожит Сергей Голубцов.

Зато будет мастер-класс от «Динамо»

Выяснить детали происходящего у директора спортивной школы олимпийского резерва «Самотлор» Олега Евсина не получилось. Сперва он заявил, что находится на совещании, потом сбрасывал звонки. Естественная реакция человека, которого сделали виновником протеста и скандала, вылившегося за рамки автономного округа. Однако ранее коллеги из агентства Gorod3466.ru получили от него оправдания. По словам Олега Евсина, он разослал 30 писем в различные организации с просьбой поддержать хоккеистов спортшколы. Но никто не откликнулся. А внебюджетных фондов хватило лишь на ремонт корта.

«Мы провели ряд работ. Ледовый дворец поиздержался, с потолка все осыпалось. Отремонтировали крышу, очистили борта, покрасили линии, отремонтировали лампы. Кто-то дал краску, кто-то светильники. Теперь черёд за победами», — сообщил Олег Евсин.

Что касается тренерского состава, на чехарду в котором жалуются родители, то уже приглашены тренеры из Москвы и Челябинска. Скоро они приступят к работе. Запланирован мастер-класс тренера из команды «Динамо-Москва».

Власть должна услышать людей

Всё это прекрасно, но гладко пока лишь на бумаге, считает депутат гордумы Нижневартовска, бывший хоккеист Руслан Хузин. Возможно, хоккеисты своим выступлением переломят ситуацию, полагает он.

«Руководство спортивного учреждения аннулировало заявку ребят «на Россию», не обсуждая этот факт с родителями спортсменов и самими хоккеистами. Хоккей в Нижневартовске уже многие годы дышит на ладан. Ему бешено не хватает самого важного для тренировок ресурса — льда. Единственный крытый корт Нижневартовска работает буквально на износ. Здесь проводят соревнования, играют взрослые команды, на сдаче льда в аренду делают хорошие деньги. Также нашим парням не хватает тренировочных часов. В среднем группы занимаются три раза в неделю. Юниоры по два. А федеральный опыт подсказывает, что для реального развития ребят, для их прогресса необходимо пять занятий в неделю. И, конечно же, регулярная игровая практика, которой ребят в этом году практически лишили. Десятки хороших парней, посмотрев на все это, уже плюнули на всё и ушли из спорта храбрых мужчин. А сколько еще уйдет? Быть может прямо в этом году. В Сургуте, где база для подготовки гораздо солиднее, а на открытие сезона собирается весь городской истеблишмент, хоккей живет и развивается. У нас — с трудом выживает на энтузиазме тренеров, парней и их родителей. В нашем нефтяном городе, где девять месяцев длится зима, планируют построить центр единоборств, и уже поговаривают о возведении крытого бассейна со 100 метровой дорожкой для тренировки пловцов. Все это хорошо, но почему при этом задвигают на второй план хоккеистов?», — написал городской парламентарий на своих страницах в социальных сетях.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Руслан Хузин опроверг информацию о нелегитимности митинга.

«Есть разрешение на митинг, подписанное городскими властями 28 августа. Парк Победы, 2 сентября, с 15:00. Единственно, планировалось выступление по другой теме. Но родители имеют право голоса и возможность выступить в защиту хоккея и детей. Жаль, конечно, что дети не поедут на соревнования, к которым шли годами. Сроки прошли, турнирная таблица составлена. Но городская власть людей должна услышать», — пояснил депутат.

Что касается окружных властей, то мать юного хоккеиста Ольга Юрьева призналась: виделась мимоходом с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, которая в эти дни работает в Нижневартовске.

«Поздоровались. Наталья Владимировна почувствовала неладное, спросила. Но я не решилась её расстраивать и повторять: нашим детям нужна арена. Она в курсе наших проблем. Для нас ведь главное, чтобы городская власть взялась за решение вопроса, и детям необходимы грамотные специалисты, способные вывести их на хороший уровень. Почему этим должна заниматься губернатор, когда у нас полно чиновников?» — пояснила Ольга Юрьева.

И о чиновниках. На пост директора департамента физической культуры и спорта Югры, который стал неожиданно вакантным этим летом, стремятся 16 кандидатов, сообщает пресс-служба главы Югры. Стать главным по спорту в ХМАО стремятся люди из Ямало-Ненецкого автономного округа, Московской, Самарской, Белгородской областей, Башкирии и Удмуртии. Претенденты готовят программы, которые будут защищать в прямом эфире на теледебатах. Безусловно, всплывёт вопрос развития детского спорта, и, в частности, хоккея.

И отметим, что в автономном округе есть возможность роста для юных дарований — тот же хоккейный клуб «Югра». В составе команды сезона 2018−2019 есть легионеры из Латвии, Белоруссии и Чехии. В прошлом сезоне были шведы и финн. И в связи с этим… Если мужественный вид спорта храбрых людей сравнить с военным формированием, то вспоминается присное, бонапартовское «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую».