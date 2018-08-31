Москва, 31 августа, 2018, 07:06 — ИА Регнум. На биржевых торгах в Лондоне 30 августа нефть сорта Brent продолжала рост, хотя он был недостаточно динамичным. К вечеру баррель Brent подорожал на 0,1%, до $77,72 за баррель. Ранее, при закрытии торгов 29 августа нефть все-таки пробила уровень сопротивления в $77 за баррель и 30 августа торговалась выше этой отметки, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Добыча нефти

Скорректироваться вниз нефти пока не позволяют оптимистичные данные по сокращению товарных запасов черного золота в США и их подоплека. В американских СМИ появилась информация, что несколько американских танкеров с нефтепродуктами неожиданно сменили курс и направились в сторону Бразилии, где ранее произошел пожар на крупном НПЗ, принадлежащем бразильской госкомпании Petrobras.

Нефтяной рынок ожидает, что в Бразилии, возможно, будут иметь место перебои с нефтепродуктами, что вызовет дополнительный спрос американских НПЗ на сырую нефть. Теперь новое движение цены черного золота вверх представляется весьма вероятным. Таким образом, сегодня, 31 августа, и в ближайшие дни цена на нефть марки Brent перейдет в новый диапазон: $77−78,30 за баррель.

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