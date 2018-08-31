Новосибирск, 31 августа, 2018, 05:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области утверждена программа «Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2018−2020 годы». Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, контроль за его исполнением возложен на временно исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Юрия Петухова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Остановить коррупцию

Цель утверждённой программы — развитие системы противодействия коррупции в органах власти Новосибирской области, совершенствование мер по профилактике коррупционных правонарушений.

Для её реализации предстоит систематизировать и актуализировать нормативную правовую базу по вопросам противодействия коррупции; усовершенствовать систему запретов, ограничений и требований; повысить эффективность просветительских, образовательных и иных мероприятий; усовершенствовать порядок осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, их доходам, соблюдением указанными лицами запретов, ограничений и требований, исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции и др.

«Перечень мероприятий программы «Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2018−2020 годы» предусматривает, в том числе, внедрение на постоянной основе механизма тестирования государственных гражданских служащих на знание ими требований, запретов, ограничений и обязанностей, внедрение новых механизмов учёта и управления имуществом, находящимся в государственной собственности, разработку, внедрение и реализацию мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Новосибирской области», — отметили в администрации региона, подчеркнув, что в процесс осуществления мероприятий антикоррупционного характера предполагается вовлекать представителей общественного совета, образованного при каждом органе государственной власти региона.

Финансирование реализации мероприятий программы будет осуществляться за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на содержание органов власти Новосибирской области.

Отметим, что антикоррупционные программы власти Новосибирской области принимают ежегодно, начиная с 2012 года. Программа «Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2018−2020 годы» принята в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 указа президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018−2020 годы» (лю этом говорится в постановлении, подписанном Травниковым). Часть положений из нынешнего документа дублирует нормы прошлых лет. Однако в этом году, в тесты при принятии на государственную службу включены вопросы на знание антикоррупционного законодательства, а сами тесты планируется проводить на постоянной основе.

Как следует из основных показатели надзорной деятельности прокуратуры Новосибирской области за январь — июль 2018, за семь месяцев текущего года было совершено 306 преступлений коррупционной направленности (в 2017 году за этот же период времени — 364) — минус 15,9%.

Тем временем, в настоящее время, в городе Новосибирске расследуется дело о махинациях с муниципальным жильем, по которому в качестве обвиняемых проходят представители местной власти.