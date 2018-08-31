Вашингтон, 31 августа, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил американскому конгрессу об отмене повышения заработных плат большинству федеральных госслужащих в 2019 году, передает CBS со ссылкой на письмо американского лидера.

Greg Dunlap Доллар

Сообщается, что решение об отмене повышения зарплат было принято из-за ограничений бюджета. По словам Трампа, увеличение заработной платы госслужащих обойдется в $25 млрд бюджетных денег.

«Мы должны продолжать попытки достигнуть устойчивости в налогово-бюджетной сфере. И федеральный бюджет в настоящее время не может выдержать таких расходов», — говорится в письме.

Против инициативы уже высказались несколько конгрессменов как из Демократической, так из Республиканской партии США. Как заявила член Республиканской партии Барбара Комсток, «госслужащие сидят на голодном пайке уже долгие годы, включая три года заморозки заработных плат во времена президентского срока [Барака] Обамы».