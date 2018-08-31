Пекин, 31 августа, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Очаг заражения африканской чумой свиней был зафиксирован в городе Уху в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщили в министерстве сельского хозяйства провинции, передает 30 августа агентство Синьхуа.

Свинья

Свиньи были найдены умершими при неизвестных обстоятельствах на одной из ферм в уезде Наньлин города Уху, когда местные власти 28 августа проверяли фермы на наличие очагов заражения африканской чумой свиней. 29 августа диагноз подтвердился.

Среди 459 свиней на ферме 185 оказались заражены и уже 80 умерли. В провинцию направлены специальные команды от министерства с целью недопущения распространения вируса за пределы очага, уничтожения зараженных свиней и дезинфекции местности. Как утверждают в ведомстве, ситуация находится под контролем.

Напомним, что ранее в августе очаг африканской чумы свиней был зафиксирован на одной из ферм Шэньяна — столицы провинции Ляонин на северо-востоке страны. Этот случай стал первым зафиксированным в Китае. Затем случаи были зафиксированы в провинциях Цзянсу, Хэнань, Хэйлунцзян и Чжэцзян.