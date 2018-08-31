Владивосток, 31 августа, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Во Владивостоке состоялась в четверг, 30 августа торжественная церемония отправки в первый рейс нового электропоезда. Это первая из пяти современных электричек, которые поставят в Приморье по итогам обращения главы края Андрея Тарасенко к президенту России Владимиру Путину.

Primorsky.ru Новый электропоезд

Читайте также: Не без пользы: Приморье получит после ЧМ по футболу новые электрички

Электропоезд прибыл в Приморье 16 августа и проходил обкатку, чтобы полностью настроить все системы работы, включая синхронизацию со спутниками.

Андрей Тарасенко отметил, что поезд — самый современный и оборудован по «последнему слову» безопасности и комфорта для пассажиров.

«Этот поезд первый из пяти, которые будут поставлены в Приморье по поручению президента. Две 4-вагонных электрички получим в декабре, еще две — в следующем году», — добавил врио главы региона.

В новой электричке почти 600 мест, все сидения современные и эргономичные. Вагоны оборудованы системой по подъему маломобильных пассажиров, санитарные комнаты также приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Тамбуры оборудованы креплениями для велосипедов.

Поезд собран в Московской области на Демиховском заводе. Производство таких поездов началось только в 2018 году, и приморская электричка стала 17-й собранной на этом предприятии. Сегодня такие поезда пока эксплуатируются всего в двух регионах России — Ростовской и Волгоградской областях, а также поставляются в Казахстан.

Новый поезд в Приморье будет ходить по 10 маршрутам — из Владивостока в Смоляниново, Кипарисово, Артем-1 и обратно.

Андрей Тарасенко подписал соглашение с начальником Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Николаем Маклыгиным об организации сотрудничества сторон для реализации на территории Приморья «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года», утвержденной правительством РФ.

Соглашение предполагает взаимодействие краевой администрации и Дальневосточной железной дороги по вопросам повышения качества, скорости, безопасности пригородных пассажирских перевозок, стремление к сохранению маршрутной сети на территории края и возобновлению социально значимых и востребованных маршрутов.

Также в документе прописано создание условий для сохранения ценовой доступности и повышения конкурентоспособности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и внедрение для пассажиров транспортных карт и других видов безналичной оплаты проезда.

«Мы сейчас вводим социальную карту «Приморец», в ней, в том числе, будут предусмотрены льготы на проезд в электротранспорте», — отметил Андрей Тарасенко.

Напомним, с предложением об обновлении подвижного состава пригородных электричек в крае за счет ОАО «РЖД» к Владимиру Путину обратился глава Приморья 4 июля. Президент согласился с предложением.