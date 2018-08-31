Камден, США, 31 августа, 2018, 03:55 — ИА Регнум. Часть бизнеса готов продать гигант американской пищевой индустрии Campbell Soup, сообщает Reuters.

Matthew Hurst Консервированные супы

Уточняется, что решение принято под давлением инвесторов. На рынке наблюдается потеря акций компании.

Компания готова избавиться от зарубежных активов и от подразделения свежезамороженных продуктов. В течение четырех лет конгломерат намерен сократить расходы на $945 млн.

Напомним, Campbell Soup производит консервированные супы и сопутствующие продукты, продающиеся в 120 странах.