Хьюстон, США, 31 августа, 2018, 03:47 — ИА Регнум. Власти США «фактически прекратили» выдавать визы российским гражданам для посещения страны, в том числе и по гуманитарным случаям, заявил генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев.

Флаг США

Писарев прокомментировал случай с гибелью 20-летнего жителя Санкт-Петербурга в штате Аризона 30 августа. По его словам, неизвестно, смогут ли родственники погибшего приехать в США, так как американские власти практически перестали выдавать визы.

«Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи», — заявил он.

Напомним, проблемы с выдачей виз российским гражданам возникли год назад в связи с дипломатическим скандалом вокруг дипсобственности РФ в США. Затем выдача виз была возобновлена.