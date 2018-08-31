На защите воздушных границ: Минобороны пересчитало иностранных лазутчиков
Москва, 31 августа, 2018, 03:31 — ИА Регнум. Разведку у российских границ за неделю вели 22 иностранных летательных аппарата, сообщили в Минобороны РФ.
Mil.ru
На перехват воздушной цели
Девять российских самолетов поднимались в воздух для перехвата.
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — сообщили в военном ведомстве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа жители Хабаровского края записали на видео посадку боевых самолетов ВКС РФ на одну из автомобильных дорог.