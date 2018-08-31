Санкт-Петербург, 31 августа, 2018, 03:06 — ИА Регнум. Дело против петербургского бизнесмена Павла Бараненко, заведенное по причине падения трех человек с танка во время катания, было прекращено по примирению сторон.

Александр61 Танк Т-60

Сообщается, что бизнесмен полностью возместил причиненный ущерб потерпевшим, однако Приморский районный суд все же постановил конфисковать танк у бизнесмена.

Напомним, инцидент произошел 29 апреля 2018 года в одном из парков Приморского района Санкт-Петербурга. Трое граждан России катались на модели танка «Т-60», упали и получили травмы различной степени тяжести.

Следственный комитет начал производство в адрес организатора мероприятия и владельца танка Павла Бараненко, выдвинув против него обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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