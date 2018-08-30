Ереван, 31 августа, 2018, 02:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной певца, народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Sputnik / Asatur Yesayants Иосиф Кобзон в Ереване

В послании, в частности, говорится: «С глубокой скорбью узнал о кончине народного артиста СССР, депутата Государственной думы Российской Федерации Иосифа Давыдовича Кобзона.

Иосиф Давыдович был многогранной личностью, одним из самых востребованных и любимых артистов, интеллигентом, выдающимся деятелем, имя которого, бесспорно, снискало всеобщее уважение как в России, так и за ее пределами.

На протяжении всей жизни Иосиф Кобзон был верным другом армянского народа, ярким сторонником развития и укрепления армяно-российских отношений, был удостоен государственных наград Республики Армения.

Выражаю искренние соболезнования семье, близким и родным Иосифа Давыдовича в связи с невосполнимой утратой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, народный артист СССР, политический деятель Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет в Москве. У Иосифа Кобзона в 2005 году диагностировали онкологическое заболевание.

В сентябре 2017 года в беседе с журналистами в Ереване Кобзон сказал, что считает Армению вторым домом.

«Я не гость Армении, так как приезжаю сюда часто и по радостному поводу, но всегда первым делом в Армении посещаю памятники, могилы друзей», — сказал тогда Кобзон.

23 сентября 2017 года Кобзон был награжден орденом Почета Республики Армения.