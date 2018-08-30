Сан-Франциско, США, 31 августа, 2018, 02:22 — ИА Регнум. В результате стрельбы в одной из школ американского города Сан-Франциско полицейские задержали трех человек, сообщает CBS.

Стрельба

Сообщается, что в результате стрельбы пострадал один человек. Полиция и администрация школы разослали уведомления родителям учащихся об инциденте. В настоящее время ведется расследование, полиция уже обнаружила на месте преступления огнестрельное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа охрана крупного торгового центра в Торонто эвакуировала посетителей и работников из-за произошедшей в здании стрельбы. В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемых. Информации о пострадавших нет.