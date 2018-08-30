Москва, 31 августа, 2018, 02:20 — ИА Регнум. Капитализация «Лукойла» уступает только стоимости «Роснефти», пишет газета «Ведомости».

tiger rus Заправка «Лукойла»

Уточняется, что 30 августа на Московской бирже «Лукойл» по капитализации опередил Сбербанк. В 16:50 мск стоимость «Лукойла» составляла четыре триллиона рублей, Сбербанка — 3,98 трлн руб., «Роснефти» — 4,6 трлн руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта «Лукойл» обогнал по капитализации «Газпром», заняв третье место после Сбербанка и «Роснефти». Стоимость составляла 3,293 трлн руб.