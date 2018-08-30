Нью-Йорк, США, 31 августа, 2018, 01:39 — ИА Регнум. Заявление генсека ООН Антониу Гутерриша по Идлибу показало его предвзятость по отношению к Дамаску, заявил журналистам постпред Сирии при международной организации Башар Джаафари.

White House Антонио Гутерриш и Дональд Трамп

Комментируя заявление, которое Гутерриш сделал 29 августа о возможной гуманитарной катастрофе в провинции Идлиб (Сирия) и о химоружии, Джаафари сказал:

«Мы удивлены заявлением генерального секретаря, показавшим его поддержку позиции тех стран, которые напрямую угрожали моей стране и моему правительству в своих недавних высказываниях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гутерриш призвал Москву, Тегеран и Анкару активизировать усилия для мирного решения проблем в Сирии и заявил, что Идлибу недалеко до гуманитарной катастрофы.

Характерно то, что Гутерриш в ультимативной форме упомянул о неприемлемости использования химического оружия, повторяя западную «мантру», согласно которой сирийские власти могут снова начать травить мирных сограждан.