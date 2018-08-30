Буэнос-Айрес, 31 августа, 2018, 01:40 — ИА Регнум. Центральный банк Аргентины поднял ключевую ставку до 60% из-за падения курса песо, говорится в официальном заявлении ЦБ Аргентины.

Gastón Cuello Курс аргентинского песо. 13 августа 2018

Ранее аргентинский центробанк уже поднимал ключевую ставку до 45% — также из-за падения курса национальной валюты.

30 августа курс аргентинского песо упал до нового исторического минимума — 39 песо за доллар. Это падение и вызвало повышение ключевой ставки. ЦБ Аргентины пообещал больше не поднимать ключевую ставку до декабря текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что МВФ изучает запрос Аргентины на предоставление финансовой помощи в размере $50 млрд для предотвращения дефолта. В то же время президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что «договорился» с МВФ о кредите.