Москва, 31 августа, 2018, 00:49 — ИА Регнум. Москва стала вторым городом мира по количеству фотографий с ее изображениями, сообщает Travel Pulse.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Красная площадь

Рейтинг составлен фотосообществом Dreamstime. Опередил Москву только американский город Нью-Йорк, Лондон занял третье место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва фигурирует в многочисленных мировых рейтингах. Так, согласно списку Global Liveability Index 2018 года, среди самых комфортных городов мира российская столица заняла 68 место. На первом месте — Вена.

Однако в России столица признана самым комфортным городом и самым безопасным с точки зрения дорожной аварийности.

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