Москва, 31 августа, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Послужной список США, касаемо химоружия и угроз, базируется на провокациях, которые устраивались ради получения повода для нанесения ракетных ударов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

U.S. Navy Химическая атака

«Показательно, что инциденты в апреле 2017 г. в Хан-Шейхуне и 2018 г. в Думе, под предлогом которых были нанесены удары, до сих пор окончательно не закрыты по линии инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», — заявила он.

По словам Лаврова, в обоих вышеупомянутых случаях были нарушены нормы и процедуры, предусмотренные Конвенцией о запрещении химичесокго оружия. Кроме того, ОЗХО так и не опубликовала доклад по инциденту в апреле 2018 года в Думе.

«Мы не раз привлекали внимание наших западных коллег к недопустимости грубого манипулирования этой международной организацией», — отметил он.

Также Лавров подтвердил, что Россия снова предупредила США о готовящихся провокациях в Идлибе и жестко потребовала «не играть с огнем».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции заявил, что члены экстремистской организации «Белые каски» похитили 44 ребенка на территории Сирии с целью использовать их в инсценировке химической атаки в провинции Идлиб.