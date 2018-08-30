ЦБ «разобрался» с «Домашними деньгами»
Москва, 31 августа, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Микрофинансовая организация «Домашние деньги» исключена из госреестра Банком России, сообщили в пресс-службе регулятора.
Уточняется, что решение принято 30 августа в связи с «неоднократным в течение года нарушением требований ряда нормативных актов». МФО нарушила ФЗ
Отмечается, что «Домашние деньги» нарушили установленные числовые значения экономических нормативов «Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков», «Максимальный размер риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с микрофинансовой компанией лиц)».
Также МФО представило «Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании» с нарушением требований: в нем замечены недостоверные отчетные данные об отсутствии привлеченных кредитной организацией денег физлиц при установлении Банком России их фактического привлечения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа в СМИ появилась информация о возможном банкротстве «Домашних денег». Соответствующее заявление в суд подало Агентство по страхованию вкладов.