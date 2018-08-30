Москва, 31 августа, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Российско-индийская крылатая ракета Brahmos для подводных лодок практически готова, заявил 30 августа российский содиректор компании Brahmos Aerospace Александр Максичев.

One half 3544 Крылатая ракета Brahmos

По его словам, производство таких ракет сдерживается только тем, что в составе ВМС Индии нет подводных лодок с вертикальными пусковыми ракетными установками. Пуск крылатой ракеты через торпедные аппараты технически невозможен.

Тем не менее, Индия уже объявила тендер на постройку для ее военно-морского флота шести новых подводных лодок, в котором участвуют и российские судостроители.

Как сообщало ИА REGNUM, крылатая ракета Brahmos, совместно разработанная российским НПО Машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок, уже стоит на вооружении надводных кораблей военно-морского флота Индии, береговых войск. Авиационная модификация ракеты Brahmos приспособлена для пуска с истребителя Су-30МКИ, производящегося по лицензии в Индии.