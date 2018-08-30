Ростов-на-Дону, 30 августа, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Останки 27 воинов, вступивших в смертельную схватку с гитлеровцами, преданы земле на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 30 августа.

Sambek-museum.ru Церемония захоронения останков 27 воинов Великой Отечественной войны

«В истории Великой Отечественной бои за Самбекские высоты стали примером самоотверженности. Сегодня, когда мы с вами присутствуем на церемонии захоронения останков 27 воинов, мы должны еще раз вспомнить, что среди них — наши деды, прадеды, отцы. Именно они сделали все, чтобы мы с вами жили», — обратился к участникам церемонии глава региона Василий Голубев.

На Аллее Героев Самбекских высот захоронены останки 171 советского солдата. Имена 12 воинов-освободителей удалось установить.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области начались мероприятия по случаю 75-летия освобождения Донской земли от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии памятной даты в Неклиновском районе открыли памятные знаки «Рубеж воинской доблести». Мемориалы появились в слободе Советка и селе Вареновка. Ещё один памятный знак установлен в Самбеке.