Амстердам, 30 августа, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Голландский антиисламский политик Герт Вилдерс отменил конкурс карикатур на пророка Мухаммеда из соображений безопасности, 30 августа передает агентство Reuters.

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«Моя точка зрения о нетолерантной природе Ислама была снова доказана», — пояснил Вилдерс.

Решение о проведении конкурса, поддержанного властями Нидерландов, ранее вызвало массовые акции протеста в Пакистане и других мусульманских странах. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что его боевики готовы уничтожить всех голландских военных в составе миссии НАТО в Афганистане.

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