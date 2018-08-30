Сана, 30 августа, 2018, 23:02 — ИА Регнум. ООН сообщает о крайне тяжелой ситуации в связи с эпидемией холеры в Йемене — на данный момент в охваченной гражданской войной стране число заболевших составляет 120 тыс. человек, 30 августа передает агентство Associated Press.

Образ смерти, выкашивающей смертельно больных холерой. Обложка журнала начала XX века

«Рост заболеваемости в последние недели вызывает обеспокоенность в связи с возможностью третьей волны эпидемии», — сообщил журналистам представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Тем не менее, в ООН отмечают, что число заболевших холерой в Йемене в текущем году ниже, чем в тот же период в 2017 году. Вероятно, рост заболеваемости был снижен благодаря массовой вакцинации жителей Ходейды и Ибба.

Читайте также: ВОЗ требует перемирия в Йемене для вакцинации от холеры