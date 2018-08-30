Киев, 30 августа, 2018, 22:10 — ИА Регнум. С 2014 года правоохранительные органы Украины зафиксировали 10 тыс. фактов похищения и пропажи людей без вести. На данный момент неизвестно местонахождение 3 тыс. человек, сообщил первый заместитель главы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин 30 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Пропавший

Чиновник отметил, что за указанный период открыто 784 уголовных дела по факту обнаружения неопознанных трупов, назначено свыше 900 молекулярно-генетических экспертиз, благодаря которым удалось идентифицировать более 500 трупов.

Напомним, по данным СБУ, пропавшими без вести в Донбассе признаны 294 человека, 1000 тел погибших в зоне конфликта остаются неопознанными, заявила 30 августа вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.