Москва, 30 августа, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев проверили ультразвуком герметичность наложенных ими заплат в месте утечки воздуха на корабле «Союз МС-09», сообщает 30 августа «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник.

Free-Photo В космосе

Проведенный ультразвуковой контроль показал полную остановку утечки воздуха, но окончательная ясность наступит через 10−12 часов после затвердевания клеящего состава.

В 9:00 мск космонавты планируют провести дополнительную проверку герметичности бытового отсека. Снимки обработанных ими мест повреждений корпуса изучают специалисты на Земле.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 августа российские космонавты на МКС приняли решение начать ремонт повреждения на пристыкованном к станции корабле «Союз МС-09», не дожидаясь согласования с американским центром управления полетами. Ремонт был начат по приказу из Центра управления полетами в Королеве, так как утечка воздуха продолжалась.