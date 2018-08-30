Тбилиси, 30 августа, 2018, 21:40 — ИА Регнум. В этом году Грузия намерена довести внешнеторговый оборот с Азербайджаном до $1 млрд, а в течение последующих двух лет повысить эту цифру еще на 50−60%. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом грузинский премьер Мамука Бахтадзе заявил 30 августа вечером, подводя итоги своего визита в Баку.

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Визит состоялся сегодня, и в его рамках главу правительства Грузии приняли президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Новруз Мамадов и председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов. На всех встречах было подчеркнуто, что Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, и выражена готовность дальнейшего углубления сотрудничества, особенно в сфере экономики и в осуществлении новых региональных проектов.

Представители азербайджанских властей пообещали главе грузинского правительства осуществление новых инвестиций, а Мамука Бахтадзе предложил Азербайджану и его предпринимателям воспользоваться режимом свободной торговли с ЕС, который из всех стран региона сегодня имеет только Грузия.

«Мы обсудили возможности осуществления новых совместных проектов, которые еще больше упрочат наши экономические отношения, и наметили очень конкретные задачи. В этом году внешнеторговый оборот между нашими странами достигнет 1 млрд, а в течение двух последующих лет мы улучшим эту цифру еще на 50−60%. Мы договорились, что изучим возможности создания совместных предприятий. Грузия — единственная страна в регионе, имеющая режим свободной торговли со странами Евросоюза и Китаем. Азербайджан — самый крупный инвестор в Грузии, и у нас имеется большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества», — заявил Мамука Бахтадзе.

Свой визит в Баку грузинский премьер расценил как очень плодотворный и выразил надежду, что он придаст новый импульс экономическому сотрудничеству между двумя странами.