Тель-Авив, Израиль, 30 августа, 2018, 21:14 — ИА Регнум. Несколько сотен сотрудников посольств Израиля в различных государствах мира объявили забастовку в знак протеста против условий труда и существующей схемы его оплаты, сообщает 30 августа радиостанция «Кан».

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Представители профсоюза заявили, что забастовщики намерены продолжать свою акцию до изменения оплаты их труда. По их словам, сотрудники посольств недовольны отношением государства к их проблемам.

Уточняется, что бастует вспомогательный персонал дипломатических миссий Израиля, что может вызвать проблемы в работе посольств.