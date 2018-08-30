Люблин, Польша, 30 августа, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Председатель Украинского общества в Люблине, историк Григорий Куприянович уволен из комитета охраны памяти борьбы и мученичества при Институте национальной памяти (ИНП) в Люблине, сообщило 30 августа польское издание «Onet».

geralt Увольнение

Президент польского Института национальной памяти Ярослав Сарек подписал указ об увольнении без объяснения причин:

«По-видимому, президент Института национальной памяти решил, что нет места представителю украинского меньшинства в комитете охраны памяти борьбы и мученичества. Я воспринимаю это как проявление дискриминации», — заявил Куприянович.

Напомним, в начале июля 2018 года глава Люблинского воеводства Пшемыслав Чарнек заявил, что будет добиваться наказания украинского историка Куприяновича, который сравнил убийства польскими солдатами украинцев в селе Сахрынь во время Второй Мировой войны с резнёй поляков бандеровскими бандитами на Волыни в 1943 году.

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