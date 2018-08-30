Донецк, 30 августа, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко объявил трехдневный траур в связи с кончиной артиста, Героя ДНР Иосифа Кобзона, сообщило 30 августа Донецкое агентство новостей.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна

«Выражая скорбь в связи со смертью 30 августа 2018 года выдающегося артиста, народного артиста СССР, народного артиста Донецкой Народной Республики, Героя Донецкой Народной Республики Кобзона Иосифа Давыдовича, соболезнуя его родным и близким, постановляю объявить 31 августа, 01, 02 сентября 2018 года днями траура в Донецкой Народной Республике», — сказано в указе главы республики.

В ДНР будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Напомним, Иосиф Давыдович Кобзон умер 30 августа в Москве на 81-м году жизни. Он родился в Донецкой области и всю жизнь поддерживал связь с родным краем. Кобзон был первым популярным российским артистом, который приехал в Донецк после начала гражданской войны на Украине. В 2015 году он стал двадцатым по счету Героем ДНР.

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