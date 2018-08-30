Пекин, 30 августа, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Морские испытания второго китайского авианосца успешно завершены, заявил 30 августа представитель военного ведомства КНР У Цянь.

Андрей Грук ИА Красная Весна Матрос ВМС КНР

Китайские военные уточняют, что прошедшие испытания авианосец проходил без летательных аппаратов на своей палубе. Тестировались силовые установки, системы навигации и связи, а также иное бортовое оборудование.

На следующий этап испытаний новый корабль выйдет уже с палубными вертолетами и самолетами на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, это первый авианесущий корабль, полностью построенный в Китае. Он спроектирован по образцу первого китайского авианосца «Ляонин», перестроенного из купленного у Украины советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг».

По планам китайских военных, военно-морской флот Китая должен получить новый авианосец в начале 2019 года.

Справка ИА REGNUM : Первый китайский авианосец проекта Type 001A спущен на воду в апреле 2017 года. 315-метровый корабль водоизмещением 70 тысяч тонн способен нести на борту до 36 истребителей J-15 и развивать крейсерскую скорость в 31 морской узел.