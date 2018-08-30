Ташкент, 30 августа, 2018, 20:32 — ИА Регнум. В преддверии Дня независимости Узбекистана президент республики Шавкат Мирзиёев помиловал 261 гражданина, которые встали на путь исправления, передает 30 августа телеканал «Узбекистан 24».

Цитата из х∕ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР На свободу

Из общего числа помилованных 135 человек — это лица, осужденные за участие в деятельности запрещенных организаций. Отмечается, что глава государства помиловал тех, кто чистосердечно раскаялся в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня по случаю праздника Ураза-байрам Шавкат Мирзиёев принял указ о помиловании 226 человек. Помилованные чистосердечно раскаялись в содеянном и встали на путь исправления.