Киев, 30 августа, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Во время переговоров в Минске в 2015 году президент России Владимир Путин будто бы угрожал президенту Украины ПетруПорошенко, который защищал суверенитет своей страны, сообщило украинское издание «Тыждень» 30 августа со ссылкой на мемуары бывшего президента Франции Франсуа Олланда.

credo-ua.org Франсуа Оланд

«Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войска своего визави. Это выдало, что российские войска на востоке Украины есть», — цитирует украинское издание книгу Олланда.

Украинские журналисты подчеркнули, что Олланд возлагает ответственность за малазийский Боинг, сбитый над Украиной, на представителей ополчения Донбасса:

«За несколько месяцев до переговоров, — пишет Олланд, — в июле 2014-го, ракета, выпущенная пророссийскими боевиками, нечаянно сбила в районе Донецка самолет Malaysia Airlines, лишив жизни 298 пассажиров, из которых 90 были детьми».

Вице-спикер Ирина Геращенко, комментируя публикацию «Тыжня» на своей странице в социальной сети Facebook, заявила:

«Горжусь президентом Порошенко. Я присутствовала на нескольких переговорах и видела, как жестко он оборонял Украину, отстаивал территориальную целостность и суверенитет. На этих переговорах нет камер, телеканалов, поэтому эта жесткая позиция — не пиар, а настоящая. Я понимаю, почему Путин так мечтает избавиться от Порошенко и сделает всё для вмешательства в украинские выборы и попыток завести более симпатичных и лояльных, которые будут не поднимать голос на Путина, а подхихикивать»

Напомним, в конце марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. По мнению многих экспертов, политтехнологи Порошенко попытаются представить действующего президента как единственного «проукраинского» кандидата, а любого его соперника — как «агента Кремля» и «наймита Москвы».

Отметим, согласно последним опросам, Порошенко замыкает пятерку самых рейтинговых кандидатов в президенты. Среди них он имеет самый высокий антирейтинг.

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