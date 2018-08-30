Ташкент, 30 августа, 2018, 20:30 — ИА Регнум. АО «Узавтосаноат» в 2018 году планирует реинвестировать 90% прибыли за 2017 год, которая составила 130,3 млрд тенге ($16,65 млн), сообщает 30 августа издание Spot со ссылкой на решение высшего органа управления компании.

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Уставной фонд компании увеличится на 117,3 млрд тенге ($15 млн). Остальные 10% прибыли или 13 млрд тенге ($1,65 млн) будут направлены на формирование резервного фонда и благотворительность.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа GM Uzbekistan приняло решение о поднятии цен на некоторые модели своих автомобилей на 7,7%. Стоимость автомобилей «Спарк», «Нексия» и «Кобальт» осталась без изменений.