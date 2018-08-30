Великий Новгород, 30 августа, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В Новгородской области региональные льготы и другие меры социальной поддержки для пенсионеров должны назначаться не при выходе человека на пенсию, а будут сохранены при достижении людьми того же возраста, что и сейчас: для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет. Об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя обращение президента России Владимира Путина о пенсионной реформе.

Василий Максимов. После обедни (фрагмент). 1891 год

По словам Никитина, соответствующие поправки будут внесены в региональное законодательство.

«Безусловно, все изменения будут обсуждаться с депутатами областной думы», — цитирует главу региона сетевое издание «53 новости».

Никитин отметил, что считает очень важным заявление президента о поддержке пожилых граждан на селе.

«В Новгородской области большой процент пенсионеров живет в сельской местности. С 1 января 2019 года те из них, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет, будут получать 25% надбавки к своей пенсии. На региональном уровне мы также продолжим оказывать поддержку неработающим пенсионерам. С инициативой сохранения льгот для пожилых выступила партия «Единая Россия» и Владимир Путин её поддержал. В Новгородской области люди старшего поколения и дальше смогут пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте, на оплату услуг ЖКХ, земельного налога и налога на имущество. Мы сохраним региональные льготы по социальному и медицинскому обслуживанию пожилых граждан», — заявил новгородский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60, а не до 63 лет, как предлагалось ранее. Он также сообщил о сохранении существующих льгот для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет на переходный период.