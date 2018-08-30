Триполи, 30 августа, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Военные «международно признанного» правительства Ливии при поддержке Агентства ООН по беженцам эвакуировали мигрантов из лагеря беженцев Айн-Зара к юго-востоку от Триполи, 30 августа передает агентство Associated Press.

Freedom House Мигранты

Согласно заявлению УВКБ ООН, в настоящий момент мигранты из Айн-Зара перемещены в «более безопасное место».

К настоящему моменту в результате боев в Айн-Зара уже погибли 27 человек, не менее 90 человек получили ранения. В городе идут столкновения между конкурирующими группировками, неподконтрольными «международно признанному» правительству.

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