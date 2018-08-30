Киев, 30 августа, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет документов по денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной («Большой договор»). Об этом 30 августа заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Цитата из х∕ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США

«Пакет уже подготовлен. В ближайшие дни мы внесем его формально», — пообещал Климкин.

Он также упрекнул Россию в нарушении «Большого договора».

«Я всегда говорил, что Россия, во-первых, нарушила все, что возможно в этом договоре, начиная от преамбулы и все статьи. Во-вторых, конечно, есть юридическая сторона, есть политическая и эмоциональная сторона. О какой дружбе, о каком сотрудничестве может идти речь… Поэтому ни о каком договоре по определению не может идти и речи. Это понятно, это является нашей совместной политической позицией», — сказал Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины быть готовыми к «прекращению» Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной от 1997 года. При этом глава государства назвал договор «анахронизмом».

Напомним, 29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что денонсация «Большого договора» является неразумным шагом Украины.

«Двусторонние отношения находятся в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить, в глубочайшем кризисе, и пока нет никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», — сказал Песков.

По его словам, в контексте нынешнего кризиса было бы «неразумно» принимать шаги, несущие дополнительный ущерб, как Украине, так и России. Песков отметил, что РФ никогда не выступала за ухудшение отношений, но при этом является «противницей и оппонентом» действий властей Украины на Донбассе.