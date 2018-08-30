Киев, 30 августа, 2018, 19:30 — ИА Регнум. По состоянию на 1 августа 2018 года на Украине общая сумма задолженности по зарплате превысила 2,7 млрд грн (96 млн долл.). В стране бастуют не только шахтеры, но и учителя. Об этом на своей странице в Facebook написал сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

«Под нашим давлением 13 июля 2018 года Верховная рада приняла законопроект №8362 о выделении денег на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами. Несмотря на то, что закон вступил в действие 22 августа 2018 года, власть обманула людей и не погасила задолженность», — отметил Вилкул.

Он упрекнул правительство в неспособности вовремя выплачивать даже самые мизерные зарплаты в Европе и выезде 8 млн украинских рабочих на заработки за границу.

«Мало того, что зарплаты украинцев самые низкие в Европе, так они их еще и получить не могут. Это «рекорд», а вернее — очередное дно, которое пробила нынешняя власть. В том числе и из-за этого теряются высококвалифицированные кадры. 8 миллионов человек уже уехали заграницу, потому что здесь не могут даже просто прокормить свои семьи», — сказал Вилкул.

Депутат сообщил, что по итогам первого полугодия 2018 года образование недофинансировано на 11%.

«При потребности 31 млрд грн (1,102 млрд долл.). на зарплату в госбюджет заложено только 26,6 млрд грн (946 млн долл.). Вместо обещанного повышения зарплат учителям даже не выплатили полностью отпускные, а в конце года может не хватить денег и на саму зарплату», — подчеркнул Вилкул.

Кроме того, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что в Львовской области бастуют рабочие госпредприятия «Львовуголь».

"Сегодня утром под Львовской облгосадминистрацией прошла акция протеста шахтеров ГП «Львовуголь». Горняки требовали выплаты задолженности по зарплате, налаживания сбыта добытого угля и своевременного расчета за уже отгруженную товарную продукцию. Задолженность по заработной плате на государственном угледобывающем предприятии сейчас составляет 81 млн грн (2,8 млн долл.)», — уточнил Волынец на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №8362, которым предусматривается выделение 1,4 млрд гривен (49,8 млн долл.) на выплату долгов по зарплатам перед шахтерами и модернизацию шахт. Ранее, 13 июля, соответствующий законопроект поддержали депутаты Верховной рады.