Ереван, 30 августа, 2018, 19:10 — ИА Регнум. В рамках уголовного дела по факту хищения в особо крупных размерах путем мошенничества акций ОАО банка «Кредит Ереван» и ООО «Лев Марсед», расследуемого в главном следственном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении, получены фактические данные о превышении должностных полномочий высокопоставленными чиновниками исполнительной власти, а также о совершении других преступлений.

armtimes.com Серж Саргсян

Как сообщает пресс-служба СК Армении, уголовное дело по факту хищения акций ОАО банка «Кредит Ереван» и ООО «Лев Марсед» было возбуждено еще 27 июля 2009 года по пункту 1 части 3 статьи 178 («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах») УК Армении.

2 ноября 2009 года было принято решение о привлечении Левона Маркоса в качестве обвиняемого. В его отношении в качестве меры пресечения был избран арест, он был объявлен в розыск. 23 ноября 2009 года производство по уголовному делу было приостановлено.

По решению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство по данному уголовному делу, 18 мая 2018 года арест в качестве меры пресечения в отношении Левона Маркоса был снят, приостановленное производство по уголовному делу было возобновлено. Ведение предварительного следствия было поручено главному следственному управлению по расследованию особо важных дел СК Армении.

19 июля 2018 года Левон Маркос добровольно явился в следственный орган, ему было предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 178 УК. Он был допрошен.

В результате проведенных следственных действий были получены новые фактические данные о реальных обстоятельствах приобретения Левоном Маркосом акций банка «Кредит Ереван», а также о реализации инвестиций в банке и принадлежащих последнему заводах.

В частности, Левон Маркос дал показания о том, что приобрел банк на основании предложения, сделанного высокопоставленным чиновником Армении. При этом до заключения сделки от него было скрыто реальное финансовое состояние банка и факт неплатежеспособности.

Более того, после того, как было выяснено и озвучено реальное финансовое состояние банка, от Левона Маркоса потребовали передать часть принадлежащей банку «Кредит Ереван» недвижимости высокопоставленному чиновнику, но Маркос отклонил данное предложение.

После этого в его отношении было начато незаконного уголовное преследование, он был объявлен в розыск для предотвращения его возвращения в Армению. Позже он узнал, что его сотрудников уволили из банка, а сам банк и ряд принадлежащей ему в Армении недвижимости — Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского и три рынка — без его ведома были отчуждены при неизвестных обстоятельствах.

Кроме того, согласно показаниям бизнесмена, без его ведома было приостановлено его право владения Капанским медно-молибденовым комбинатом.

Правоохранительные органы России отклонили требование правоохранительных структур Армении об его экстрадиции в страну в рамках незаконно возбужденного уголовного дела, после чего это уголовное дело из Армении было направлено в Россию. Там было проведено предварительное расследование, в ходе которого была доказана его невиновность. Производство по уголовного делу было приостановлено.

«В данных, полученных в рамках расследуемого в главном следственном управлении по расследованию особо важных дел СК, в числе лиц, причастных к отчуждению имущества бизнесмена без его ведома и лишения его собственности, указывается также высокопоставленный чиновник Армении Серж Саргсян», — отмечается в сообщении СК Армении.

С учетом того, что расследование по преступлениям, связанным с должностным положением руководящих сотрудников исполнительной и законодательной власти или с совершенными ими преступлениями, ведется следователями Специальной следственной службы, данные, полученные в ходе расследования, направлены в Генеральную прокуратуру для передачи в Специальную следственную службу.