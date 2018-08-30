Екатеринбург, 30 августа, 2018, 19:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге школьников полностью переводят на безналичную систему оплаты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

(сс) jarmoluk Школа

Дети смогут оплачивать питание с помощью Е-карты. Такой способ имеет несколько преимуществ. Так, теперь родители смогут взять питание своего ребёнка под контроль. А дети теперь будут ограждены от приобретения фастфуда, смогут правильно питаться и тем самым сохранить своё здоровье.

Напомним, всего питанием школьников будут заниматься 15 организаций, из которых четыре муниципальных, а также предприниматель. Операторы питания утверждают, что готовы к новому учебному году и смогут кормить детей разнообразно, безопасно и качественно.