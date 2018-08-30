Киев, 30 августа, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин считает, что усилия властных структур по детенизации и дерегуляции экономики приносят результаты, однако говорить о полном переломе ситуации нельзя. Об этом он заявил сегодня, 30 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Ссылаясь на официальные данные Данилишин отмечает, что в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики на Украине был на 4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. За первые три месяца 2018 года уровень теневой экономики составлял 33% от официального ВВП, тогда как в начале 2017-го эта цифра составляла 37% и в течение года постепенно снижалась.

Интегрированный показатель размера теневой экономики, подчеркивает глава Совета Нацбанка Украины, постепенно снижается не первый год: например, по итогам 2014 года он составлял 41% от ВВП, в 2015 году — 43,5%, в 2016 году — 38%.

Впрочем, по мнению Данилишина, показатель размера теневой экономики продолжает оставаться высоким.

«Дальнейшему выведению экономики из тени препятствует наличие значительных вызовов стабильности финансовой системы (в частности значительного государственного долга), а также военный конфликт на востоке страны», — подчеркнул он.

Деловое издание «Капитал» отмечает, в свою очередь, что официальные данные вызывают оптимизм, только если не сравнивать объемы теневой экономики Украины с другими государствами.

«Так, проведенное для Международного валютного фонда исследования экономистов Леандро Медины и Фридриха Шнайдера свидетельствует — ситуация с экономической «тенью» в Украине является достаточно тревожной не только по сравнению с соседними странами, но и вообще в мире. В отчете, опубликованном на сайте МВФ в этом году, отмечается, что в период с 1991 по 2015 год украинский теневой сектор в среднем составлял 44,8%, а по состоянию на 2015 год, который пока является последним отчетным периодом, он достиг показателя в 42,9%. Также документ свидетельствует о том, что в 2015 году даже такие страны, как Российская Федерация и Молдова имели меньший размер теневого сектора — 33,7 и 39,7 процента соответственно. Разница со странами ЕС, даже на его восточных границах, еще более разительна», — говорится в публикации.

Издание приводит мнение экономиста Международного центра перспективных исследований Василия Поворозника — о том, чтобазовые проблемы, заставляющие украинских предпринимателей оставаться в тени, так и не были решены. В частности, по его словам, до сих пор не произошло существенных изменений в системе администрирования налогов, отсутствует должное побуждение к выполнению предприятиями налоговых обязательств. Изменения в регуляторной среде, происходящие после 2014 года, имеют неудовлетворительные темпы, которые, вдобавок, только снижаются со временем, добавляет эксперт.

«Появились мотивы вести легально бизнес? Тех изменений, которые были, для этого недостаточно», — заключает эксперт, объясняя поразительную разницу с теневым сектором других стран.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил — правда в том, что у нас на Украине 40% экономики «в тени».

«Если бы мы учитывали реальные доходы наших граждан — не те, что задекларированы, а те, что реально есть, — были бы совсем другие статистические данные. А статистика оперирует официальными данными», — пожаловался чиновник.