Москва, 30 августа, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Церемония прощания с народным артистом СССР, депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Об этом сегодня, 30 августа, сообщила журналистам представитель артиста Варвара Виноградова.

Iosifkobzon.ru Иосиф Кобзон

«Прощание начнётся в воскресенье в 10:00 в Концертном зале имени Чайковского», — сказала Виноградова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет. Медики сообщили, что у Кобзона был рак 4-й степени.

Известно, что Кобзон будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы.