Киев, 30 августа, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Национальный банк Украины на аукционах по продаже валюты за два последних дня продал банкам 114,7 млн долларов для поддержания курса гривны.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Об этом сообщает пресс-служба регулятора сегодня, 30 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации источника, Нацбанк продал на аукционе 29 августа 65,3 млн долларов при общем объеме заявок 80,4 млн долларов по средневзвешенному курсу 28,11 гривны за доллар. 30 августа на аукционе было реализовано 49,4 млн долларов, хотя банки были готовы выкупить 66,6 млн долларов, при этом средневзвешенный курс составил 28,27 гривны.

В общей сложности за последние три недели НБУ продал 526,6 млн долларов в ходе интервенций для сглаживания колебаний на межбанке. При этом курс гривны к доллару впервые с января преодолел психологическую отметку 28 гривен на межбанковском валютном рынке, а сегодня вплотную приблизился к отметке 28,5 грн., хотя еще в середине лета курс был в районе 26 грн. за $1.

«Обратили внимание, как активно и безуспешно Нацбанк жжёт валютные резервы якобы на поддержание курса — и при этом курс «ползёт» вниз?» — задается вопросом экономический эксперт Александр Дубинский.

По мнению специалиста, причина такого поведения регулятора — в т.н. «точке невозврата», после которой начнётся массовое снятие вкладов и конвертация гривны в валюту всеми и вся.

«Эта точка 30 грн. за 1$. И, поверьте, мы достигнем ее очень скоро. Поэтому повторяю свой совет — снимайте вклады и уходите в валюту прямо сейчас. Более того, снимайте даже валютные вклады — потому что уже скоро нас могут ожидать ограничения по снятию валюты, как в 2014 году», — советует эксперт.

ИА REGNUM напоминает — ранее в Нацбанке Украины заявили, что фундаментальных причин для падения гривны нет и регулятор намерен сглаживать «чрезмерные» колебания курса. Подчеркивалось, что девальвация гривны продолжается из-за роста спроса на валюту со стороны импортеров энергоресурсов и потребительских товаров.