Аккра, 30 августа, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Гану в рамках поездки по странам Африки, 30 августа передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

В столице африканской страны Аккре должна состояться встреча госпожи Меркель с президентом Ганы Нана Акуфо-Аддо. В рамках встречи планируется заключение ряда экономических соглашений.

В настоящий момент канцлер Германии Ангела Меркель находится в турне по странам Африки — 29 августа Меркель посетила Сенегал, 31 августа ей предстоят переговоры в Нигерии.

Читайте также: Германия попросила прощения у Намибии за колониальное прошлое