Москва, 30 августа, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Использование боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зоны деэскалации «Идлиб» в качестве базы для нападений на сирийских военных и российскую базу в Хмеймиме — неприемлемо, заявил 30 августа глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты

Министр иностранных дел России отметил, после освобождения подавляющей части территории Сирии от террористов остаётся задача ликвидации сохранившихся террористических очагов, например, в зоне деэскалации «Идлиб».

"Мы с удовлетворением констатировали, что подавляющая часть территории Сирийской Арабской Республики освобождена от террористов и остаются задачи ликвидации пока еще сохраняющихся террористических очагов, прежде всего, в районе зоны деэскалации «Идлиб», — сказал Сергей Лавров.

Кроме того, министр иностранных дел России сообщил, что при этом предусмотрено размежевание террористов и отрядов оппозиции, готовых к диалогу с Дамаском.

По словам Сергея Лаврова, переговоры на эту тему сейчас ведут Россия и Турция, в сферу ответственности которой входит зона «Идлиб».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что в зоне «Идлиб» непримиримые террористы подавляют и физически уничтожают сторонников переговоров с правительством Сирии.