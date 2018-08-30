Симферополь, 30 августа, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Крымским школам, в частности, сельским, категорически не хватает современных спортзалов. Об этом на своей странице в Facebook 30 августа заявил глава РК Сергей Аксёнов.

Марина Титова ИА Красная Весна Школьный спортзал

Глава Крыма напомнил, что при формировании федеральной целевой программы «Развитие Крыма и Севастополя» в неё вошли, в первую очередь, энергетические, инфраструктурные, дорожные объекты.

«Сейчас мы взялись за школы, клубы, детские сады… Особенно эта проблема касается сельских школ. Практически каждая из них нуждается в спортивном зале. За типовую основу необходимо взять проект спортивного зала, построенного недавно при школе в крымском селе Покровка. Его можно построить в короткие сроки, а срок службы зала — 50 лет», — отметил глава региона.

По его мнению, строительство подобных типовых спортзалов поможет сэкономить бюджетные деньги на проектировании.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках оптимизации местного образования в Симферополе стартовал процесс укрупнения школ. В конце августа две общеобразовательные школы №23 и №33 объединили под одним юридическим лицом. Таким образом, власти собираются сократить количество административного персонала общеобразовательных учреждений и повысить зарплаты оставшимся сотрудникам.

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