Курган, 30 августа, 2018, 17:33 — ИА Регнум. По Кургану в очередной раз пройдутся с «ножницами» — городская административно-техническая инспекция готова заплатить 1 288 845 рублей за выполнение работ по сносу и обрезке деревьев. Соответствующая информация появилась на сайте госcзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) nightowl Спиливает ветки

Работы будут проводиться по 110 адресам. Предполагается вырубить106 деревьев породы карагач, тополь и клен, 42 из них диаметром более 40 сантиметров. Еще 119 деревьев подвергнутся санитарной, омолаживающей или формовочной обрезке, также будет выкорчевано 14 пней.

Жители города относятся к таким тратам городского бюджета неоднозначно. Многие открыто негодуют, считая, что Курган теряет зеленые насаждения и с каждым годом «лысеет» все больше. Другие, наоборот, подают заявки на снос старых деревьев, опасаясь их обрушения при сильном ветре.

Напомним, что в 2017 году городской бюджет выделил административно-технической инспекции порядка 4,2 миллионов рублей на аналогичные работы. Директор АТИ Михаил Дубанич, отвечая недовольным горожанам в муниципальном СМИ, заявил, что за появление на улицах новых зеленых насаждений инспекция не отвечает. А поскольку массовые посадки в Кургане происходили в 50−60-х годах, на сегодняшний день многие деревья в аварийном состоянии и их нужно сносить.