Мурманск, 30 августа, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Атомные ледоколы «Вайгач» и «Таймыр» в первые месяцы летне-осенней навигации 2018 года обеспечили проводку в акватории Северного морского пути четырех судов с грузом государственных компаний из Китайской народной республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФГУП «Атомфлот».

Kiselev d Атомный ледокол «Таймыр» у причала в Мурманске

С конца июля и до конца августа в акватории Севморпути прошли судна: Tian You, Tian Jian, Tian Hui, Tian En (оператор — Cosco Shipping Line (Russia) Ltd). Их размеры составили около 190 метров в длину и 28 метров — в ширину. Первые три судна проведены двумя атомными ледоколами на разных участках акватории Севморпути. В Восточно-Сибирском море ледокольную проводку обеспечил атомоход «Вайгач», на западном участке маршрута, в проливе Вилькицкого — атомный ледокол «Таймыр». Четвертое судно Tian En провел атомоход «Вайгач».

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Отмечается, что во время прохода первых судов в акватории Севморпути наблюдалась сложная ледовая обстановка. Площадь ледового покрова в Восточно-Сибирском море и проливе Вилькицкого достигала до 90%.

«На 2019 год государственными компаниями из КНР запланировано еще больше рейсов в акватории Северного морского пути. Это в очередной раз доказывает коммерческую привлекательность маршрута, проходящего в арктических широтах», — сообщили в пресс-службе «Атомфлота».

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