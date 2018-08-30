Калуга, 30 августа, 2018, 17:24 — ИА Регнум. В Калуге 30 августа двое сотрудников уголовного розыска в штатском навестили дом известной калужской правозащитницы Любови Мосеевой-Элье, которая попала в список свидетелей по уголовному делу о подрыве входной двери здания, принадлежащего отделению Пенсионного фонда РФ по Калужской области. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM Моссеева-Элье, сотрудникам уголовного розыска предстоит официально допросить около 100 калужских пенсионеров, которые чаще всего обращались с различными вопросами в калужское отделение Пенсионного фонда России.

Цитата из видеоролика «Видео с места взрыва у дверей Пенсионного фонда в Калуге» с сайта ren.tv Последствия взрыва

«Естественно, мне как поверенному калужского офиса регионального правозащитного движения «За права человека» неоднократно приходилось обращаться с вопросами моих подопечных в Пенсионный фонд. Сотрудники уголовного розыска также переписали номера телефонов на моем мобильнике, подробно расспрашивали о родственниках мужского пола: начиная с внуков-мальчиков и заканчивая бывшим мужем. Задавали вопросы, как часто я с ними общаюсь. Особый акцент был сделан на том, служили ли они в армии, в частности, воевали ли в «горячих» точках? Об этом под протокол я подробно рассказала полицейским. Между тем оперативники копию протокола моего допроса (хотя просила их об этом мотивированно: мол, это касается моих прав и свобод, ч. 2 ст. 24 Конституции РФ) не дали, о свидетельском иммунитете по ст. 51 Конституции РФ под расписку перед началом допроса не уведомили, да и права свидетеля мне также не разъяснили», — сообщила Моссева-Элье.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калуге 3 августа около четырёх часов утра неизвестными лицами была взорвана главная входная дверь здания, принадлежащего отделению Пенсионного фонда РФ по Калужской области (улица Болдина, дом 2). Находящийся рядом с взорванной дверью банкомат не пострадал. В МЧС, полиции и в региональном управлении СК России отказываются комментировать ситуацию. По мнению независимых юристов, вероятнее всего, по факту подрыва двери Пенсионного фонда будет возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».