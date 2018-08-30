Санкт-Петербург, 30 августа, 2018, 17:27 — ИА Регнум. В Петербурге решили на 30% повысить тарифы взносов на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов, которые граждане оплачивают по отдельным квитанциям. Об этом сообщил 30 августа глава городского Жилищного комитета Валерий Шиян, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Обшарпанный дом

На слушаниях по бюджету в парламенте Петербурга Шиян объяснил, что Петербург слишком быстро ветшает. Из бюджета необходимы дополнительные 4 млрд рублей в 2019 году.

«Город устарел, город нуждается в капительном ремонте. На эти средства бы дополнительно сделали и лифты, и объекты культурного наследия, и противопожарную защиту», — сказал Шиян.

Он добавил, что минимальный взнос на капитальный ремонт в Петербурге сейчас оказался самым низким в стране, так что с января чиновники решили увеличить его на 1 рубль с квадратного метра.

Если сейчас, в зависимости от типа и времени постройки дома, он составляет 2−3 рубля с 1 кв. метра, то со следующего года будет составлять 3−4 рубля. «То есть увеличение составит порядка 30%», — добавил Шиян.

По словам директора Фонда капремонта Санкт-Петербурга Дениса Шабурова, 300 тыс. горожан, несвоевременно платящих взносы или не платящие их вовсе, должны за капремонт в целом 1 млрд 300 млн рублей.

Заметим, по данным комитета по тарифам, с января 2019 года петербуржцы в среднем будут платить за коммунальные услуги на 5% больше, чем сейчас.

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По итогам 2017 года чуть более 89% петербуржцев оплатили квитанции за капитальный ремонт, в целом в Фонд поступило 4,14 млрд рублей.