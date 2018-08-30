Пермь, 30 августа, 2018, 17:23 — ИА Регнум. В Пермском крае пенсионный манёвр повлечёт изменение четырёх законов. Об этом 30 августа заявил губернатор региона Максим Решетников, комментируя обращение Владимира Путина к россиянам.

Василий Максимов. Старик-крестьянин. XIX в

«Мы подготовим соответствующие правки, они коснутся четырех региональных законов. И я абсолютно уверен, что Законодательное собрание Пермского края рассмотрит эти предложения в кратчайшие сроки, и поддержит их», — заявил глава Прикамья.

По словам Решетникова, он уже поручил начать подготовку законопроекта, после принятия которого пенсионные льготы будут сохранены для мужчин 60 лет и старше, а также для женщин 55 лет и старше. Их разработка уже началась. В ближайшее время проект будет представлен Заксобранию.

Напомним, 29 марта Владимир Путин объявил о смягчении пенсионного манёвра. Для женщин возраст выхода на пенсию поднимут на пять лет, а не на восемь. Кроме того, сохранятся все льготы, которые имеют граждане, достигшие 55 и 60 лет.