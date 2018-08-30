Вологда, 30 августа, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников прокомментировал выступление президента Владимира Путина по поводу изменений в пенсионном законодательстве. Глава региона считает, что многие предложения, разработанные в правительстве и законодательном Собрании области, нашли свое отражение в инициативах президента.

Kremlin.ru Олег Кувшинников

«На мой взгляд, одна из важнейших инициатив касается сохранения льгот для многодетных матерей. В соответствии с предложениями Президента они будут иметь право на досрочную пенсию, а в случае, если в семье воспитывается пять и более детей, возраст выхода на пенсию и вовсе не изменится и составит 50 лет», — отметил губернатор.

По мнению Олега Кувшинникова, положительный эффект будут иметь меры по повышению социальной защищенности людей предпенсионного возраста. Глава государства предложил ужесточить административную и уголовную ответственность работодателей за необоснованное увольнение людей старшего поколения, а также за отказ в приеме на работу, мотивированный возрастным цензом.

«Вместе с тем Правительству Российской Федерации поручено разработать реальные механизмы, стимулирующие бизнес принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Люди старших возрастов обладают хорошим опытом, при необходимости они смогут за счет средств федерального бюджета пройти обучение и переквалификацию», —рассказал Олег Кувшинников.

Вологодчина традиционно считается аграрным регионом, поэтому многие труженики села позитивно воспримут идею Владимира Путина по 25% надбавке для пенсионеров, отработавших в сельском хозяйстве более 30 лет, убежден губернатор.

«Очень важно, что сокращен трудовой стаж по выходу на пенсию. Для женщин предлагается снизить его до 37, а для мужчин — до 42 лет. Люди, которые всю жизнь отдали работе на промышленных предприятиях и в социальной сфере, заслуживают того, чтобы досрочно выйти на пенсию, — подчеркнул Олег Кувшинников.— Я считаю, что все предложения президента будут положительно оценены как обществом, так и депутатским корпусом, и во втором чтении, запланированном в Государственной думе на конец сентября, приняты в качестве поправок в законопроект по изменениям пенсионной системы».

Напомним, вчера, 29 августа, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в ходе которого объявил о смягчении реформы.